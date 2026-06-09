Москва9 июн Вести.Кризис обеспечения населения льготными препаратами, начавшийся в 2024 году в Курской области, удалось преодолеть, заявил в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" губернатор Курской области, член Высшего совета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн.

Политик сообщил, что тема льготных лекарств была одной из самых острых на момент его вступления в должность врио губернатора в 2024 году.

Могу сказать о том, что тот кризис обеспечения льготными лекарствами, с которым я столкнулся, придя работать в регион в декабре 2024 года, на сегодняшний день преодолен. Я это вижу просто по количеству обращений к себе, поскольку сам читаю социальные сети и вижу все, что пишут мне люди. На старте в декабре, в начале 2025 года это была одна из самых острых тем, о которой жители сообщали мне просто на системной основе, да я и сам это видел, заезжая в аптеки сказал Хинштейн

Он добавил, что сейчас бывают единичные обращения по этой теме, но они связаны чаще всего с определенными видами лекарств или с отдельными препаратами.

Люди привыкли к одному наименованию, им предлагают другое, потому что такая закупка произведена. Но это, повторяю, случаи единичного характера. Много всего было сделано, в том числе мы просто перенастроили саму систему выдачи льготных лекарств пояснил чиновник

Ранее российское правительство приняло решение выделить дополнительно более 1,7 миллиарда рублей на обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. В общей сложности на эти цели в текущем году в бюджет заложено более 74 миллиардов рублей