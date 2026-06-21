Москва21 июн Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн признался, что у него сильно возросло чувство ответственности и изменилось восприятие происходящего посте того, как он возглавил регион. Об этом Хинштейн рассказал в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести". Губернатор добавил, что СВО изменила сознание людей и стала проверкой на прочность для всей страны.

Конечно, чувство ответственности. Одно дело, когда ты на какие-то процессы можешь влиять совсем другое, когда ты понимаешь, что это все зависит от тебя, от твоего решения, от того, как ты определил. И это напрямую влияет на судьбы ни одного, ни пяти, ни десяти и даже не тысячи людей. В регионе у нас более миллиона жителей. И регион прифронтовой. Во-вторых, совершенно другое восприятие всего, что происходит. Да и жизнь наша изменилась. Вообще, мне кажется, что специальная военная операция она кардинально изменила сознание и не просто жизнь, а именно сознание людей и абсолютное большинство проявилось либо в ту, либо в другую сторону. Те, от кого мы не ожидали, оказались действительно патриотами, людьми с духом и со стержнем. И наоборот, те, кто казался нам достойными, оказались слабыми. Это проверка на прочность для всей страны и для каждого объяснил Хинштейн

Ранее он вспомнил о разговоре с президентом России Владимиром Путиным перед назначением на пост врио губернатора Курской области. Хинштейн рассказал, что российский лидер пообещал ему поддержку, если возникнут сложности.