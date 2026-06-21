Хинштейн вспомнил разговор с Путиным перед назначением на пост губернатора Хинштейн рассказал о диалоге с Путиным перед назначением на пост губернатора

Москва21 июн Вести.Перед назначением на должность врио губернатора Курской области у Александра Хинштейна был разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Хинштейн вспомнил в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По признанию Хинштейна, он был не до конца уверен, что справится с задачами главы региона, однако Путин пообещал ему свою помощь.

Я помню наш разговор, когда он пригласил меня в декабре 2024 года. И у меня были какие-то, конечно, сомнения, потому что это совершенно другая работа, другая абсолютно жизнь. Я честно сказал: Владимир Владимирович, я боюсь, я могу не справиться. Он мне сказал: "Как ты не справишься, справишься?! А я буду помогать" вспомнил Хинштейн

Ранее Хинштейн рассказывал о планах создания комиссии по этике в Курской области. По словам главы региона, она будет заниматься служебным поведением муниципальных служащих.