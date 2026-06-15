Москва15 июнВести.В муниципальных образованиях Курской области появятся комиссии, которые будут заниматься вопросами этики и служебным поведением муниципальных служащих. Об этом в MAX сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
Приняли решение создать в каждом муниципалитете региона комиссии по этике и служебному поведению муниципальных служащих. К сожалению, после нескольких прецедентов вижу, что это становится принципиальным вопросомговорится в сообщении
Если чиновник позволяет себе лишнего, серьезная тень падает на всю систему власти, отметил Хинштейн.
Подобное поведение чиновников в регионе недопустимо. Каждым таким действиям должна даваться надлежащая оценкаподчеркнул Хинштейн
Глава региона обратился ко всем сотрудникам - представителям власти с требованием ни при каких ситуациях не нарушать этики, решать все вопросы дипломатично, без хамства и грубости. Каждый чиновник несет персональную ответственность.
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