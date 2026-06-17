Москва17 июн Вести.Властям Курской области следует привлекать представителей Общественной палаты РФ к рассмотрению вопросов этики и служебного поведения местных чиновников. Такое мнение доктор социологических наук, профессор Белгородского национального исследовательского университета Виктор Сапрыка высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, в России уже существуют различные инструменты на всех уровнях власти, которые позволяют вести общественный контроль за поведением муниципальных служащих.

Губернатору Курской области необходимо посмотреть на вопросы, которые связаны с общественным контролем, и привлекать к этим вопросам, в том числе, общественные палаты. У нас есть инструменты на муниципальном региональном, даже на федеральном уровнях, которые дают возможность общественного контроля за чиновничьим аппаратом подчеркнул профессор

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о создании комиссий, которые будут заниматься вопросами этики и служебным поведением муниципальных служащих. Такая инициатива появилась после инцидента с первым заместителем главы Льговского района, который на совещании с губернатором агрессивно высказался. Позже он объяснил, что слова "Пошел, Вов!" были адресованы сисадмину.