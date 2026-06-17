Политолог объяснил необходимость создания комиссии по этике чиновников в Курске Эксперт назвал создание комиссий по этике в Курской области правильным решением

Москва17 июн Вести.Создание комиссий по вопросам этики и служебному поведению муниципальных служащих не новая, но эффективная практика, которая укрепляет отношения между обществом и властью, а также дисциплинирует чиновников. Об этом заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ, доктор политических наук Павел Селезнев в интервью ИС "Вести".

Решение курского губернатора Александра Хинштейна о создании подобной комиссии – это правильное и давно назревшее решение, отметил политолог.

Это нормальная практика, и хорошо, когда приходит новый руководитель и устраняет дефициты, которые до этого были. Учитывая, … что регион приграничный, внимание повышенное, все, как через увеличительное стекло, там помножается в несколько раз, учитывая и напряженность. ... Александр Евсеевич … логичный делает шаг и решение по поводу создания таких комиссий объяснил Селезнев

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн сообщил о создании комиссий, которые будут заниматься вопросами этики и служебным поведением муниципальных служащих. Такая инициатива появилась после инцидента с первым заместителем главы Льговского района, который на совещании с губернатором агрессивно высказался. Позже он объяснил, что слова "Пошел, Вов!" были адресованы сисадмину.