Курский чиновник выругался в прямом эфире во время речи губернатора Хинштейна

Замглавы района Курской области выругался на онлайн-заседании с Хинштейном Курский чиновник выругался в прямом эфире во время речи губернатора Хинштейна

Москва15 июн Вести.Речь губернатора Курской области Александра Хинштейна во время онлайн-заседания регионального кабмина была прервана агрессивным высказыванием заместителя главы Льговского района, губернатор пообещал принять меры, пишет Mash.

По информации канала, инцидент произошел во время доклада о наведении порядка в сквере "Спутник". В какой-то момент речь Хинштейна прервала фраза "Пошел вон".

Включилась ваша студия, прозвучали слова: "Пошел вон!". Меня и жителей Курской области волнует, кому они были адресованы? спросил губернатор

Выяснилось, что нарушителем стал исполняющего обязанности главы Льговского района Павел Вертиков. По его словам, грубая фраза была обращена к его подчиненному, который зашел в кабинет.

Хинштейн пообещал наказать чиновника и извинился перед жителями региона.

Ранее похожая ситуация произошла с главой Большесолдатского района Владимиром Зайцевым. Чиновник выругался матом во время онлайн-планерки.