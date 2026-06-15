Москва15 июнВести.Речь губернатора Курской области Александра Хинштейна во время онлайн-заседания регионального кабмина была прервана агрессивным высказыванием заместителя главы Льговского района, губернатор пообещал принять меры, пишет Mash.
По информации канала, инцидент произошел во время доклада о наведении порядка в сквере "Спутник". В какой-то момент речь Хинштейна прервала фраза "Пошел вон".
Включилась ваша студия, прозвучали слова: "Пошел вон!". Меня и жителей Курской области волнует, кому они были адресованы?спросил губернатор
Выяснилось, что нарушителем стал исполняющего обязанности главы Льговского района Павел Вертиков. По его словам, грубая фраза была обращена к его подчиненному, который зашел в кабинет.
Хинштейн пообещал наказать чиновника и извинился перед жителями региона.
Ранее похожая ситуация произошла с главой Большесолдатского района Владимиром Зайцевым. Чиновник выругался матом во время онлайн-планерки.