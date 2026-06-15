Курский чиновник пояснил, что не "посылал" Хинштейна Курский чиновник объяснил свою фразу "Пошел, Вов!"

Москва15 июн Вести.В Курской области первый замглавы администрации Льговского района Павел Вертиков рассказал, что попавшая в эфир во время совещания с губернатором Курской области Александром Хинштейном фраза "Пошел, Вов!" не имела отношения к главе региона. Данные опубликовала Baza.

По словам Вертикова, его восклицание относилось к заработавшему интернету и адресовалась сисадмину Владимиру.

"Пошел, Вов!". Никаких "Пошел вон!" якобы не было приводятся пояснения в посте

Ранее информация о том, что из-за технических проблем со связью фраза "Пошел вон" попала в эфир, появилась в соцсетях. Хинштейн потребовал объяснить произошедшее.