Москва15 июнВести.В Курской области первый замглавы администрации Льговского района Павел Вертиков рассказал, что попавшая в эфир во время совещания с губернатором Курской области Александром Хинштейном фраза "Пошел, Вов!" не имела отношения к главе региона. Данные опубликовала Baza.
По словам Вертикова, его восклицание относилось к заработавшему интернету и адресовалась сисадмину Владимиру.
"Пошел, Вов!". Никаких "Пошел вон!" якобы не былоприводятся пояснения в посте
Ранее информация о том, что из-за технических проблем со связью фраза "Пошел вон" попала в эфир, появилась в соцсетях. Хинштейн потребовал объяснить произошедшее.