Курский губернатор проведет беседу с чиновником, ругавшимся матом на планерке Хинштейн пообещал провести беседу с выругавшимся матом главой района

Москва18 мая Вести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал провести беседу с главой Большесолдатского района Владимиром Зайцевым, который во время планерки выругался матом, пишет ТАСС.

Инцидент произошел во время онлайн-планерки, когда глава региона спросил у Зайцева о проблемах с водой в селе Любимовка. Чиновник из-за проблем со связью не услышал вопрос, но при этом нецензурно выругался. Позднее он пояснил, что мат предназначался кому-то из его кабинета.

Не только со связью проблема у вас, но и с речевым аппаратом тоже сказал Хинштейн

Он добавил, что это дальнейшее разбирательство по инциденту будет проводится в закрытом режиме.