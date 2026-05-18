Москва18 маяВести.Губернатор Курской области Александр Хинштейн пообещал провести беседу с главой Большесолдатского района Владимиром Зайцевым, который во время планерки выругался матом, пишет ТАСС.
Инцидент произошел во время онлайн-планерки, когда глава региона спросил у Зайцева о проблемах с водой в селе Любимовка. Чиновник из-за проблем со связью не услышал вопрос, но при этом нецензурно выругался. Позднее он пояснил, что мат предназначался кому-то из его кабинета.
Не только со связью проблема у вас, но и с речевым аппаратом тожесказал Хинштейн
Он добавил, что это дальнейшее разбирательство по инциденту будет проводится в закрытом режиме.