Москва18 мая Вести.Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев выругался матом во время онлайн-планерки с губернатором Александром Хинштейном, передает Telegram-канал Mash.

Казус произошел в тот момент, когда Хинштейн спросил у Зайцева о проблемах с водой в селе Любимовка.

Владимир Зайцев сказал, что микрофон у него не работал, а из-за плохой связи он не услышал вопроса. Заявил, что мат предназначался кому-то из его кабинета сказано в публикации

Глава региона в свою очередь пообещал обсудить поведение подчиненного.