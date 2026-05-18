Москва18 маяВести.Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев выругался матом во время онлайн-планерки с губернатором Александром Хинштейном, передает Telegram-канал Mash.
Казус произошел в тот момент, когда Хинштейн спросил у Зайцева о проблемах с водой в селе Любимовка.
Владимир Зайцев сказал, что микрофон у него не работал, а из-за плохой связи он не услышал вопроса. Заявил, что мат предназначался кому-то из его кабинетасказано в публикации
Глава региона в свою очередь пообещал обсудить поведение подчиненного.