Москва20 апр Вести.DDoS-атака сорвала трансляцию заседания курского правительства, участие в котором принимает губернатор региона Александр Хинштейн, вернувшийся ранее после реабилитации в Москве. Об этом сообщило правительство региона.

Ведется работа по отражению DDoS-атаки и восстановлению работы серверов администрации Курской области. Техническим специалистам … удалось сделать доступной трансляцию заседания правительства региона во "ВКонтакте" говорится в сообщении, опубликованном в канале исполнительного органа в мессенджере MAX

Отмечается, что полная запись трансляции будет доступна позднее на официальных ресурсах губернатора и регионального правительства.

Заседание началось в 10.00 мск.