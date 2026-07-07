Москва7 июл Вести.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин вынес на рассмотрение депутатов Хвалынского района вопрос о привлечении к ответственности местного руководителя Максима Кузнецова. Причиной стал некачественный ремонт территорий социальных учреждений. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Губернатор Роман Бусаргин обратился к депутатам Хвалынского муниципального собрания с предложением рассмотреть вопрос о привлечении действующего главы района Максима Кузнецова к ответственности говорится в публикации

Речь идет о проектах по развитию территорий и модернизации объектов социальной сферы, за которые отвечает местная администрация.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин направил обращение в прокуратуру Саратовской области из-за неудовлетворительного ремонта дворов школ и детских садов в Хвалынском районе – на эти работы было потрачено порядка 13 миллионов рублей.

Это уже второй подобный случай в регионе. В конце июня текущего года Володин обращался в прокуратуру по поводу некачественного ремонта в Вольском районе, после чего Бусаргин предложил депутатам рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности главы Сергея Сафонова. 29 июня Сафонов был отправлен в отставку. Его место занял Сергей Егоров, ранее занимавший пост заместителя председателя правительства области.