Москва14 июн Вести.Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин уволил регионального замминистра строительства и объявил выговор двум чиновникам за срыв сроков сдачи стадиона в Комсомольске-на-Амуре. Об этом губернатор сообщил в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что стадион "Авангард" должны были сдать ко Дню рождения Комсомольска-на-Амуре, к 12 июня. Однако задача, которая стояла перед строительным блоком правительства и мэром города была не выполнена, сроки открытия сорваны.

Поэтому решения следующие: контракт с подрядчиком, который не выполнил обязательства вовремя – расторгнут, некачественные работы не оплачены ... замминистра строительства края, который курировал этот объект, уволен заявил Демешин

Зампреду правительства края по строительству Алексею Колеватых и главе Комсомольска-на-Амуре Дмитрию Заплутаеву объявлен выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Губернатор подчеркнул, что чиновники показали свою беспомощность, и им должно быть стыдно перед жителями и молодежью, тем более, что ремонт стадиона идет пятый год.

Также глава субъекта сообщил, что новый подрядчик определен, перед ним поставлена задача подготовить стадион к открытию к 30 октября 2026 года. На каждом этапе строительства установлена персональная ответственность.