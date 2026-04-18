Москва18 апрВести.На стадионе "Трудовые резервы" в Курске состоялся первый с 4 августа 2024 года поединок между курским "Авангардом" и тульским "Арсеналом-2". Об этом в мессенджере MAX рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
Матч завершился со счетом 1:0 в пользу бело-синих.
И сегодня, наконец, они снова играют в Курске: первый домашний поединок футбольного первенства страны во Второй лиге "Б" "Авангард" провел против тульской команды "Арсенал-2"сказано в сообщении губернатора
Кроме того, он отметил, что в субботу на стадионе "Олимп" прошли первые в новом сезоне домашние матчи Юношеской футбольной лиги - выступили две команды спортивной школы "Авангард" 2010 и 2011 годов рождения.
Глава субъекта напомнил, что из-за вторжения ВСУ и введения режима КТО все всероссийские и межрегиональные соревнования были отменены. До 18 апреля куряне проводили выездные матчи в Орле, Туле, Москве, Старом Осколе.