Москва18 апр Вести.На стадионе "Трудовые резервы" в Курске состоялся первый с 4 августа 2024 года поединок между курским "Авангардом" и тульским "Арсеналом-2". Об этом в мессенджере MAX рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу бело-синих.

И сегодня, наконец, они снова играют в Курске: первый домашний поединок футбольного первенства страны во Второй лиге "Б" "Авангард" провел против тульской команды "Арсенал-2" сказано в сообщении губернатора

Кроме того, он отметил, что в субботу на стадионе "Олимп" прошли первые в новом сезоне домашние матчи Юношеской футбольной лиги - выступили две команды спортивной школы "Авангард" 2010 и 2011 годов рождения.

Глава субъекта напомнил, что из-за вторжения ВСУ и введения режима КТО все всероссийские и межрегиональные соревнования были отменены. До 18 апреля куряне проводили выездные матчи в Орле, Туле, Москве, Старом Осколе.