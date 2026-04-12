Москва12 апр Вести.Власти Петропавловска-Камчатского не смогли справиться с уборкой в зимний период, поэтому решение мэра города Евгения Беляева уйти в отставку оправданно, поделился губернатор региона Владимир Солодов с ТАСС.

Я считаю, что это решение [отставка мэра] - оправданно, потому что сейчас мы подводим итоги зимнего сезона. В общем, надо объективно сказать, что город не справился с зимней уборкой сказал глава Камчатского края

Он также отметил, что уходить с поста главы в разгар природных катаклизмов неверно, но в данный момент, когда удары стихии позади, самое время сделать выводы.

…очень рассчитываю, что новый глава города и команда, которую предстоит пересобрать, сделают выводы и извлекут уроки отметил Солодов

Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил о своей отставке 6 апреля. Беляев выразил сожаление, что не удалось в достаточной мере организовать работу по ликвидации последствий обильных снегопадов, и выразил уверенность, что новая команда управленцев во главе города учтет допущенные ошибки.

В тот же день был назначен врио мэра города. Им стал Андрей Воровский.