Москва6 апр Вести.Мэр Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев сообщил о своей отставке.

Остаюсь жить и работать в Петропавловске-Камчатском, но уже не в должности главы. Сегодня я принял очень сложное для меня решение об уходе в отставку проинформировал он в своем Telegram-канале

Беляев выразил сожаление, что не удалось в достаточной мере организовать работу по ликвидации последствий обильных снегопадов, и выразил уверенность, что новая команда управленцев во главе города учтет допущенные ошибки.

Беляев руководил Петропавловском-Камчатским с ноября 2024 года, с 2020 года занимал пост прокурора города.