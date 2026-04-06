Москва6 апр Вести.С 7 апреля 2026 года временно исполняющим обязанности главы Петропавловска-Камчатского официально станет Андрей Воровский в связи с отставкой Евгения Беляева. Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства региона.

В ходе оперативного совещания губернатор Камчатки Владимир Солодов поставил первоочередные задачи новому руководству краевой столицы. В их числе ликвидация последствий зимы и подготовка к летнему сезону.

Губернатор особо подчеркнул, что решение проблем краевой столицы, где проживает большинство жителей региона, становится абсолютным приоритетом говорится в сообщении регионального правительства

Ранее 6 апреля стало известно об отставке главы Петропавловска-Камчатского Евгения Беляева.