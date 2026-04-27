Москва27 апрВести.По требованию прокурора уволена заместитель главы Петропавловска-Камчатского – начальник управления экономического развития и предпринимательства Елена Погорелова в связи с утратой доверия. Об этом сообщили в прокуратуре Камчатского края.
Уточняется, что Погорелова вступила в незаконные договоренности с экс-заместителем Петропавловск-Камчатской городской думы Саргисом Сарояном о непринятии мер к аффилированной ему коммерческой компании.
В рамках коррупционных соглашений она не предпринимала мер к расторжению соглашений на размещение нестационарных торговых объектов при наличии к тому законных основанийотмечается в сообщении в мессенджере MAX
Также Погорелова помогла заключить неправомерный договор на размещение нестационарного торгового объекта другому предпринимателю.
Чиновницу уволили по коррупционным основаниям.