Вице-губернатора Белгородской области уволили в связи с утратой доверия

Москва13 мая Вести.Заместитель белгородского губернатора Рустэм Зайнуллин уволен с поста в связи с утратой доверия, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ответ правительства региона.

Зайнуллин занимал пост замгубернатора с 2021 года.

Зайнуллин Рустэм Шаукатович освобожден от государственной должности Белгородской области заместителя губернатора Белгородской области - министра имущественных и земельных отношений Белгородской области 21 апреля 2026 года цитирует агентство ответ белгородских властей

Отмечается, что Зайнуллина уволили по пункту 7.1 статьи 71 Трудового кодекса за нарушения, влекущие утрату доверия к работнику со стороны работодателя.

Вице-губернатору Белгородской области в 2025 году предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. По данным СМИ, его обвинили в растрате при фортификационных работах.