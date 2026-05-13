Москва13 маяВести.Заместитель белгородского губернатора Рустэм Зайнуллин уволен с поста в связи с утратой доверия, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на ответ правительства региона.
Зайнуллин занимал пост замгубернатора с 2021 года.
Зайнуллин Рустэм Шаукатович освобожден от государственной должности Белгородской области заместителя губернатора Белгородской области - министра имущественных и земельных отношений Белгородской области 21 апреля 2026 годацитирует агентство ответ белгородских властей
Отмечается, что Зайнуллина уволили по пункту 7.1 статьи 71 Трудового кодекса за нарушения, влекущие утрату доверия к работнику со стороны работодателя.
Вице-губернатору Белгородской области в 2025 году предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. По данным СМИ, его обвинили в растрате при фортификационных работах.