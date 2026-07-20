Москва20 июлВести.Глава Первоуральска Игорь Кабец отправлен в отставку, сообщил в MAX губернатор Свердловской области Денис Паслер.
Отставка произошла на фоне проблем со сферой ЖКХ.
Первоуральск – один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который, даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйствомговорится в заявлении главы региона
Паслер подчеркнул, что в понедельник, 20 июля, городская Дума Первоуральска получит необходимые документы для запуска процесса назначения временно исполняющего обязанности градоначальника.
Следующим шагом станет избрание нового главы города.