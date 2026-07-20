Москва20 июл Вести.Глава Первоуральска Игорь Кабец отправлен в отставку, сообщил в MAX губернатор Свердловской области Денис Паслер.

Отставка произошла на фоне проблем со сферой ЖКХ.

Первоуральск – один из крупных промышленных городов Среднего Урала, который, даже несмотря на серьезную поддержку предприятий и открытие новых производств, в последние годы только копил проблемы в сфере управления городским хозяйством