Москва14 июл Вести.В Уфе состоялось внеочередное заседание горсовета, на котором на рассмотрение был вынесен о расторжении контракта с Ратмиром Мавлиевым. Об этом сообщает Электрогазета.рф со ссылкой на главу горсовета Уфы Марата Васимова.

В соответствии с пунктом 3 раздела 8 контракта с главой администрации городского округа город Уфа республики Башкортостан Мавлиевым Ратмиром Рафиловичем от 22 марта 2022 года контракт подлежит расторжению в случае прекращения допуска к государственной тайне приводятся в сообщении слова главы горсовета

Ранее сообщалось, что задержанному по делу о получении взятки Мавлиеву изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий.