Суд отпустил мэра Уфы Ратмира Мавлиева из СИЗО под домашний арест Мэр Уфы Ратмир Мавлиев отпущен из СИЗО под домашний арест

Москва12 мая Вести.Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, обвиняемому в получении взятки и превышении должностных полномочий, с содержания под стражей на домашний арест. Причиной стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомился ТАСС.

Основания отмены (изменения) решения: существенное нарушение уголовно-процессуального закона указано в документе

По версии следствия, градоначальник вместе с заместителем начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы и директором санатория организовал незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1 300 кв. м.

Кроме того, в 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной организации взятку в виде услуг имущественного характера за общее покровительство. Речь шла о приобретении за счет застройщика земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей с последующим оформлением прав в интересах главы города.

В суде первой инстанции следователь ходатайствовал об аресте обвиняемого. Тем не менее, Верховный суд Башкирии отменил решение первой инстанции по апелляционной жалобе Мавлиева и изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.