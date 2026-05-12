Москва12 маяВести.Верховный суд Башкирии изменил меру пресечения мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, обвиняемому в получении взятки и превышении должностных полномочий, с содержания под стражей на домашний арест. Причиной стали существенные нарушения уголовно-процессуального закона. Об этом говорится в материалах суда, с которыми ознакомился ТАСС.
Основания отмены (изменения) решения: существенное нарушение уголовно-процессуального законауказано в документе
По версии следствия, градоначальник вместе с заместителем начальника управления земельных и имущественных отношений администрации Уфы и директором санатория организовал незаконное отчуждение земельного участка площадью более 1 300 кв. м.
Кроме того, в 2025 году Мавлиев потребовал от представителя строительной организации взятку в виде услуг имущественного характера за общее покровительство. Речь шла о приобретении за счет застройщика земельного участка стоимостью свыше 13 млн рублей с последующим оформлением прав в интересах главы города.
В суде первой инстанции следователь ходатайствовал об аресте обвиняемого. Тем не менее, Верховный суд Башкирии отменил решение первой инстанции по апелляционной жалобе Мавлиева и изменил ему меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест.