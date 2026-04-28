СК: мэр Уфы участвовал в махинациях с земельным участком санатория СК: мэр Уфы потребовал передать ему взятку за общее покровительство

Москва28 апр Вести.В Следственном комитете раскрыли причины, по которым был задержан глава администрации городского округа город Уфа Ратмир Мавлиев.

По данным ведомства, будущие фигуранты расследования организовали незаконное отчуждение земельного участка у одного из санаториев в Уфе. Площадь участка составляла более 1300 квадратных метров.

В 2025 году глава администрации, используя свои полномочия в сфере градостроительной деятельности, потребовал от представителя строительной организации передать ему взятку говорится в сообщении СК, опубликованном в мессенджере MAX

По версии следствия, в обмен на общее покровительство глава города хотел, чтобы застройщик купил отчужденный у санатория участок за 13 миллионов рублей, а затем оформил права на землю в интересах чиновника.

В настоящее время мэра Уфы подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.

Также по делу проходят замглавы администрации, замначальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория. Они подозреваются в превышении должностных полномочий.

В Следкоме отметили, что по делу уже проведены допросы, обыски и выемки. Ведется работа по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.