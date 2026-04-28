Москва28 апрВести.В Следственном комитете раскрыли причины, по которым был задержан глава администрации городского округа город Уфа Ратмир Мавлиев.
По данным ведомства, будущие фигуранты расследования организовали незаконное отчуждение земельного участка у одного из санаториев в Уфе. Площадь участка составляла более 1300 квадратных метров.
В 2025 году глава администрации, используя свои полномочия в сфере градостроительной деятельности, потребовал от представителя строительной организации передать ему взяткуговорится в сообщении СК, опубликованном в мессенджере MAX
По версии следствия, в обмен на общее покровительство глава города хотел, чтобы застройщик купил отчужденный у санатория участок за 13 миллионов рублей, а затем оформил права на землю в интересах чиновника.
В настоящее время мэра Уфы подозревают в превышении должностных полномочий и получении взятки в особо крупном размере.
Также по делу проходят замглавы администрации, замначальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория. Они подозреваются в превышении должностных полномочий.
В Следкоме отметили, что по делу уже проведены допросы, обыски и выемки. Ведется работа по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов.