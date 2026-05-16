Москва16 мая Вести.У арестованного мэра Уфы Ратмира Мавлиева, который проходит лечение в больнице, вновь принудительно взяли образцы волос, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Мавлиева Марата Самойлова.

По его словам, правоохранители увезли его доверителя из больницы в отдел криминалистики и, применив физическую силу, взяли образцы биоматериалов.

Самойлов пояснил, что 10 мая у Мавлиева уже брали образцы биоматериалов, тоже принудительно. 13 мая, когда этих проб оказалось недостаточно, у градоначальника снова "попытались взять волосы в палате, но им было отказано".

Сегодня ему даже не вручили протокол об изъятии биоматериалов, все делали без понятых, с участием ОМОНа. Будем отстаивать на суде свои права рассказал агентству Самойлов

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева арестовали 28 апреля по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий. В частности, чиновника обвиняли в махинациях с землей санатория, организации сбора денег с коммерсантов под видом пожертвований и получении взятки от компании, строившей многоквартирный дом.

6 мая Верховный суд Башкирии из-за существенных нарушений уголовно-процессуального закона отпустил Мавлиева под домашний арест, который продлится до 28 июня. Ему запретили пользоваться мобильным телефоном и интернетом, общаться со свидетелями, а также выходить за пределы жилища.

Ранее адвокат уфимского градоначальника рассказал, что его подзащитный обратился в СК РФ, в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность действий региональных следователей по его уголовному преследованию. При этом в жалобе Мавлиев указал, что правоохранители принудительно взяли у него биоматериалы - волосы и слюну. Свою вину чиновник не признает.