Москва11 маяВести.Обвиненный в совершении коррупционных преступлений мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой о проверке его дела, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката градоначальника.
Мавлиева обвиняют в превышении полномочий и получении взятки, суд отправил его в СИЗО, однако впоследствии меру пресечения изменили на домашний арест.
Он обратился с жалобой [в Генпрокуратуру и СК], просит проверить его уголовное дело, [так как] не согласен с действиями должностных лицприводит агентство слова защитника Мавлиева
Также до этого адвокат сообщал ТАСС, что его подзащитный придерживается следующей позиции: Мавлиев не признал вину, но не противодействует следствию.
После ареста Мавлиева временно исполняющим обязанности мэра Уфы назначен первый заместитель Сергей Кожевников.