Адвокат мэра Уфы сообщил о просьбе к СК и Генпрокуратуре проверить дело Мавлиева

Москва11 мая Вести.Обвиненный в совершении коррупционных преступлений мэр Уфы Ратмир Мавлиев обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой о проверке его дела, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката градоначальника.

Мавлиева обвиняют в превышении полномочий и получении взятки, суд отправил его в СИЗО, однако впоследствии меру пресечения изменили на домашний арест.

Он обратился с жалобой [в Генпрокуратуру и СК], просит проверить его уголовное дело, [так как] не согласен с действиями должностных лиц приводит агентство слова защитника Мавлиева

Также до этого адвокат сообщал ТАСС, что его подзащитный придерживается следующей позиции: Мавлиев не признал вину, но не противодействует следствию.

После ареста Мавлиева временно исполняющим обязанности мэра Уфы назначен первый заместитель Сергей Кожевников.