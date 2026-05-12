Адвокат Самойлов: мэр Уфы Мавлиев в сознании, но под наблюдением врачей Госпитализированный мэр Уфы Мавлиев остается на стационарном лечении

Москва12 мая Вести.Находившийся под домашним арестом по делу о коррупции и госпитализированный с жалобами на боли в сердце мэр Уфы Ратмир Мавлиев – в сознании, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Марата Самойлова.

Он остается под наблюдением врачей на стационарном лечении, боли в сердце сохраняются, уточнил защитник.

Ранее сегодня адвокат сообщил, что Мавлиева госпитализировали с жалобами на боли в сердце.

По обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий в конце апреля чиновника поместили под стражу, но затем перевели под домашний арест.

Свою вину Мавлиев не признает. Он обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить его дело.