Москва12 маяВести.Находившийся под домашним арестом по делу о коррупции и госпитализированный с жалобами на боли в сердце мэр Уфы Ратмир Мавлиев – в сознании, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Марата Самойлова.
Он остается под наблюдением врачей на стационарном лечении, боли в сердце сохраняются, уточнил защитник.
Находится на стационарном лечении, он в сознанииприводит агентство слова Самойлова
Ранее сегодня адвокат сообщил, что Мавлиева госпитализировали с жалобами на боли в сердце.
По обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий в конце апреля чиновника поместили под стражу, но затем перевели под домашний арест.
Свою вину Мавлиев не признает. Он обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить его дело.