Администрация Уфы не располагает сведениями о задержании мэра Мавлиева

В администрации Уфы нет данных о задержании мэра города Администрация Уфы не располагает сведениями о задержании мэра Мавлиева

Москва28 апр Вести.В администрации Уфы прокомментировали информацию о возможном задержании мэра города Ратмира Мавлиева, сообщает ТАСС.

По данным агентства, в городской администрации не располагают сведениями о задержании градоначальника, работа идет в штатном режиме.

Мы не обладаем информацией [о задержании], все городские службы работают в обычном режиме говорится в публикации

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что мэр Уфы Ратмир Мавлиев был задержан и доставлен в подразделение Следственного комитета. Утверждалось, что обыски прошли у Мавлиева и двух его заместителей - Рустава Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева.

По одной из версий, у силовиков возникли вопросы к продаже земельного участка санатория "Радуга".

Отметим, что официального подтверждения данных о задержании Ратмира Мавлиева пока не поступало.