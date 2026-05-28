Суд отклонил жалобу мэра Уфы Мавлиева на следствие и криминалистов Суд оставил без удовлетворения жалобу мэра Уфы на действия криминалистов

Москва28 мая Вести.Советский районный суд Уфы не удовлетворил жалобу мэра города Ратмира Мавлиева, обвиняемого в превышении должностных полномочий и получении взяток, на действия следователей-криминалистов, которые принудительно взяли у него образцы волос, передает ТАСС.

Оставить жалобу Мавлиева без удовлетворения огласил постановление судья

Образцы волос у Мавлиева взяли 16 мая, для чего доставили в отдел криминалистики из больницы, где он проходил лечение. Как сообщил адвокат Малиева Марат Самойлов, правоохранители взяли образцы биоматериалов у его доверителя, применив физическую силу.

Самойлов пояснил, что 10 мая у Мавлиева уже брали образцы биоматериалов, и тоже принудительно. 13 мая, когда этих проб оказалось недостаточно, у градоначальника снова попытались взять волосы в палате, но им было отказано.

Мэра Уфы арестовали 28 апреля. Его обвиняют в махинациях с землей санатория, организации сбора денег с коммерсантов под видом пожертвований и получении взятки от компании, строившей многоквартирный дом.