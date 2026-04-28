СК: мэр Уфы обвиняется в должностных и коррупционных преступлениях

СК подтвердил задержание мэра Уфы, его обвиняют в коррупции СК: мэр Уфы обвиняется в должностных и коррупционных преступлениях

Москва28 апр Вести.Глава администрации городского округа город Уфа задержан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Мэра Уфы Ратмира Мавлиева подозревают в превышении должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере.

В настоящее время по уголовному делу проведены допросы, обыски и выемки. Продолжается сбор и закрепление доказательственной базы говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Также по делу проходят заместитель главы администрации, заместитель начальника управления земельных и имущественных отношений администрации и директор санатория. Их подозревают в превышении должностных полномочий.