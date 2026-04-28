Москва28 апр Вести.Во вторник, 28 апреля, силовики задержали мэра Уфы Ратмира Мавлиева, сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что у градоначальника прошли обыски.

Также обыски прошли у двух заместителей Мавлиева — Рустава Хазиева и Агарагима Кагиргаджиева говорится в публикации

По одной из версий, интерес силовиков к чиновнику может быть связан с продажей земельного участка санатория "Радуга". Утверждается, что в настоящее время Ратмира Мавлиева доставили в СУ СК России по Башкирии.

Отметим, что в настоящее время информация о задержании Мавлиева официально не подтверждена.