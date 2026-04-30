Москва30 апр Вести.Суд избрал меру пресечения мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, которого обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе регионального Следкома, фигуранта расследования отправили под арест.

Обвиняемый в совершении должностных и коррупционных преступлений, заключен под стражу говорится в заявлении СУ СК по региону в мессенджере MAX

Мавлиева обвиняли в махинациях с землей санатория, организации сбора денег с коммерсантов под видом пожертвований и получении взятки от компании, строившей многоквартирный дом.

Как сообщалось ранее, вместе с Ратмиром Мавлиевым по делу проходят еще несколько человек, в том числе - сотрудники городской администрации.