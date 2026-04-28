Москва28 апр Вести.Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров знает о задержании мэра Уфы Радмира Мавлиева, подозреваемого в коррупционных преступлениях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу руководителя региона.

Глава республики осведомлен о ситуации вокруг руководства администрации Уфы цитирует сообщение пресс-службы агентство

Мавлиева задержали за превышение должностных полномочий и получение взятки в особо крупном размере. Как ранее сообщил СК, вместе с другими фигурантами мэр Уфы организовал незаконное отчуждение земельного участка у одного из санаториев. Площадь участка составляла более 1 300 квадратных метров.