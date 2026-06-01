Москва1 июн Вести.Бывший глава администрации Хайбуллинского района Башкирии Рустам Шарипов назначен новым исполняющим обязанности мэра Уфы. Об этом на оперативном совещании регионального правительства объявил глава республики Радий Хабиров.

Сегодня исполняющим обязанности главы администрации Уфы назначен Шарипов Рустам Динисламович. Он 12 лет в общей сложности работал главой, 5 лет в Бурзянском районе, и 7 лет в Хайбуллинском районе, достаточно успешно и деятельно сказал Хабиров в ходе совещания, прямая трансляция которого велась во "ВКонтакте"

30 апреля 2026 года был арестован мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Ему инкриминируется взяточничество и превышение должностных полномочий.

В частности, чиновника обвиняют в махинациях с землей санатория, организации сбора средств с коммерсантов под видом пожертвований и получении незаконного вознаграждения от компании, строившей многоквартирный дом.