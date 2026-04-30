Москва30 апрВести.Исполняющим обязанности главы администрации Уфы после ареста мэра Ратмира Мавлиева назначен первый заместитель Сергей Кожевников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Уфы.
Уточняется, что Кожевников уже приступил к обязанностям.
Исполняющим обязанности [главы администрации] назначен первый заместитель Сергей Кожевниковотмечается в сообщении
Ранее стало известно, что взяли под стражу мэра Уфы Ратмира Мавлиева. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.