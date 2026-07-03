Москва3 июл Вести.Мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву, которому вменяется получение взятки и превышение полномочий, смягчили меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действии. Об этом в беседе с ТАСС рассказал его адвокат Марат Самойлов.

Верховный суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя, отменил домашний арест и избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, он может свободно передвигаться, но в ночное время с 10 вечера до 6 утра должен приходить домой. Интернет также под запретом, телефон только для связи со следователем и адвокатом приводит агентство слова своего собеседника

Мэра Уфы задержали весной 2026 года по обвинению в махинациях с землей санатория, организации сбора денег с коммерсантов под видом пожертвований и получении взятки от компании, строившей многоквартирный дом.

Изначально Мавлиев был помещен в СИЗО, после его отправили под домашний арест. В мае он попал в больницу, утверждалось, что ухудшение самочувствия было связано с постоянным стрессом из-за расследования. Также известно, что чиновник подавал жалобу на действия следователей-криминалистов, которые принудительно взяли у него образцы волос.