Обвиняемого в получении взяток мэра Уфы Мавлиева выписали из больницы Фигурант уголовного дела мэр Уфы Мавлиев выписан из больницы

Москва20 мая Вести.В Уфе из больницы был выписан столичный мэр Ратмир Мавлиев. Являющийся фигурантом уголовного дела градоначальник был госпитализирован из-за болей в сердце. Об этом сообщает ТАСС.

Он находился в медицинском учреждении с 12 мая.

Мавлиева сегодня выписали из больницы, ему рекомендовано наблюдение врачей заявил его адвокат Марат Самойлов

Отмечается, что ухудшение самочувствия главы города было связано с переживаниями на фоне расследования в отношении него. Ему вменяется получение взяток и превышение полномочий.

Накануне ему сменили меру пресечения. Его освободили из-под стражи и перевели под домашний арест.