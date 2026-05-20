Москва20 маяВести.В Уфе из больницы был выписан столичный мэр Ратмир Мавлиев. Являющийся фигурантом уголовного дела градоначальник был госпитализирован из-за болей в сердце. Об этом сообщает ТАСС.
Он находился в медицинском учреждении с 12 мая.
Мавлиева сегодня выписали из больницы, ему рекомендовано наблюдение врачейзаявил его адвокат Марат Самойлов
Отмечается, что ухудшение самочувствия главы города было связано с переживаниями на фоне расследования в отношении него. Ему вменяется получение взяток и превышение полномочий.
Накануне ему сменили меру пресечения. Его освободили из-под стражи и перевели под домашний арест.