Москва7 маяВести.В Уфе освободили из следственного изолятора мэра города Ратмира Мавлиева. После этого он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и жителям города, передает UTV.
Он отметил, что в первую очередь хочет помолиться Всевышнему, а также поблагодарить главу государства за то, что в России есть возможность защитить себя.
Также Мавлиев отметил и поддержку со стороны населения города. При выходе из СИЗО-1 его уже ждали "пакеты с кофе, конфетами и добрыми пожеланиями". Он подчеркнул, что это ни с чем не сравнить.
Теперь же уфимский градоначальник будет находиться под домашним арестом до 28 июня. О смене меры пресечения сообщалось 6 мая.
Мавлиев обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий.