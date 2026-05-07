Мэр Уфы Мавлиев поблагодарил Путина и уфимцев за поддержку после выхода из СИЗО

Уфимский мэр Мавлиев вышел из СИЗО и поблагодарил Путина и горожан Мэр Уфы Мавлиев поблагодарил Путина и уфимцев за поддержку после выхода из СИЗО

Москва7 мая Вести.В Уфе освободили из следственного изолятора мэра города Ратмира Мавлиева. После этого он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину и жителям города, передает UTV.

Он отметил, что в первую очередь хочет помолиться Всевышнему, а также поблагодарить главу государства за то, что в России есть возможность защитить себя.

Также Мавлиев отметил и поддержку со стороны населения города. При выходе из СИЗО-1 его уже ждали "пакеты с кофе, конфетами и добрыми пожеланиями". Он подчеркнул, что это ни с чем не сравнить.

Теперь же уфимский градоначальник будет находиться под домашним арестом до 28 июня. О смене меры пресечения сообщалось 6 мая.

Мавлиев обвиняется во взяточничестве и превышении должностных полномочий.