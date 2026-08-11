В Башкирии Верховный суд восстановил Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы Верховный суд Башкирии восстановил в должности мэра Уфы Ратмира Мавлиева

Москва11 авг Вести.Верховный суд Башкирии принял решение удовлетворить исковые требования Ратмира Мавлиева к администрации Уфы и городскому совету город. Мавлиев восстановлен в должности мэра с 15 июля, проинформировал ТАСС его адвокат Марат Самойлов.

Суд исковые требования [Мавлиева] удовлетворил и, соответственно, его восстановили в должности с 15 июля говорится в сообщении

Среди ответчиков по делу указываются глава РБ, администрация Уфы, председатель Совета города Марат Васимов и горсовет. Третьим лицом указывается администрация главы РБ.

Ранее Ратмиру Мавлиеву предъявили обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки.