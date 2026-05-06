Мэра Уфы Мавлиева отпустили из СИЗО и отправили под домашний арест

Мэру Уфы Мавлиеву сменили СИЗО на домашний арест Мэра Уфы Мавлиева отпустили из СИЗО и отправили под домашний арест

Москва6 мая Вести.Мэр города Уфы Ратмир Мавлиев был отпущен из СИЗО решением Верховного суда Башкортостана. Ему сменили меру пресечения, о чем сообщает РИА Новости.

Теперь Мавлиев отправлен под домашний арест.

Верховный суд отпустил Мавлиева под домашний арест до 28 июня приводит агентство слова адвоката Марата Самойлова

В конце апреля Мавлиева поместили под стражу. Его обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Исполняющим обязанности главы администрации Уфы был назначен Сергей Кожевников.