Москва6 маяВести.Мэр города Уфы Ратмир Мавлиев был отпущен из СИЗО решением Верховного суда Башкортостана. Ему сменили меру пресечения, о чем сообщает РИА Новости.
Теперь Мавлиев отправлен под домашний арест.
Верховный суд отпустил Мавлиева под домашний арест до 28 июняприводит агентство слова адвоката Марата Самойлова
В конце апреля Мавлиева поместили под стражу. Его обвиняют во взяточничестве и превышении должностных полномочий.
Исполняющим обязанности главы администрации Уфы был назначен Сергей Кожевников.