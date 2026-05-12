Из-за боли в сердце госпитализирован арестованный мэр Уфы Мавлиев РИА: арестованного мэра Уфы Мавлиева увезли в больницу из-за боли в сердце

Москва12 мая Вести.Мэр Уфы Ратмир Мавлиев, который находится под домашним арестом по делу о коррупции, госпитализирован из-за плохого самочувствия и боли в сердце, передает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Марата Самойлова.

Ранее сообщалось, что чиновника по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий в конце апреля поместили под стражу, но затем отпустили под домашний арест.

Сегодня утром Мавлиева госпитализировали в республиканскую клиническую больницу, сообщил Самойлов.

Супруга сказала, что он из-за переживаний жаловался на сердце, у него было плохое самочувствие цитирует агентство слова адвоката

Ранее стало известно, что Мавлиев обратился в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить его дело. По словам адвоката, его подзащитный вину не признал, но и не противодействует следствию.