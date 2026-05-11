Москва11 мая Вести.У арестованного мэра Уфы Ратмира Мавлиева перед освобождением из СИЗО и помещением его под домашний арест взяли образцы волос и слюны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката арестованного Марата Самойлова.

Мавлиева поместили под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий в конце апреля. 6 мая ему изменили меру пресечения на домашний арест, который продлится до 28 июня. В это время ему запрещено выходить за пределы жилища, использовать сотовый телефон, интернет и общаться со свидетелями.

Ранее адвокат уфимского градоначальника сообщил, что его подзащитный обратился в СК РФ, в Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность действий регионального следственного управления по уголовному преследованию, поскольку не согласен с действиями должностных лиц. В жалобе Мавлиев указал, что вину не признает.

По словам Самойлова, после того, как экс-мэра отпустили из СИЗО, у него взяли образцы волос и слюны.

У него принудительно взяли образцы биоматериалов – волос и слюны. Пояснили, что это для геномного реестра правоохранителей рассказал агентству адвокат Мавлиева

По словам Самойлова, этот факт, как противоречащий нормам Конституции и уголовного процессуального кодекса, также указан в жалобе в федеральные правоохранительные органы.