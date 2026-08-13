Мэр Уфы Мавлиев прокомментировал слова Радия Хабирова об отказе работать с ним

Мавлиев останется на посту мэра Уфы до истечения срока полномочий Мэр Уфы Мавлиев прокомментировал слова Радия Хабирова об отказе работать с ним

Москва13 авг Вести.Мэр Уфы Ратмир Мавлиев прокомментировал прозвучавшее 12 августа заявление главы Башкирии Радия Хабирова об отказе работать с ним. Об этом со ссылкой на Telegram-канал Mash Batash передает РБК.

Критику главы Башкирии Мавлиев назвал тяжелой, но выразил благодарность за доверие в период руководства городом.

Сегодня вокруг моего имени звучит много тяжелых слов. Я понимаю, почему жители города испытывают разочарование, тревогу и даже злость приводятся слова Мавлиева

По словам восстановленного в должности мэра, он не претендует на новый срок. После окончания срока его полномочий в сентябре он не будет претендовать на пост мэра. Мавлиев пожелал удачи Шарипову и городской команде.

14 июля депутаты Уфы единогласно отстранили мэра города Ратмира Мавлиева от должности, осудив его за коррупцию.