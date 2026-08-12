Хабиров заявил, что не будет работать с бывшим мэром Уфы Мавлиевым Радий Хабиров отказался продолжать работу с восстановленным судом мэром Уфы

Москва12 авг Вести.12 августа глава Башкортостана Радий Хабиров провел встречу с главными редакторами государственных и независимых СМИ и озвучил свою позицию по поводу ситуации с бывшим мэром Уфы Ратмиром Мавлиевым. Информацию приводит "Башинформ".

По словам руководителя республики, команда и.о. мэра Рустама Шарипова остается на месте. Решение депутатов уфимского горсовета, которые расторгли с Ратмиром Мавлиевым контракт, он поддерживает.

Не хотят депутаты горсовета работать с ним, и они все проголосовали за это решение единогласно. Человек, который после обращения правоохранительных структур ко мне лишен доступа к гостайне и находится под следствием, не может работать мэром Уфы заявил Хабиров

Назначение Мавлиева на должность мэра Уфы Хабиров назвал своей ошибкой.

Мавлиев выбрал сам свой путь, впереди у него большие судебные процессы, это его путь и меня он не касается. Дальнейшая его судьба мне неинтересна приводятся слова главы республики

Депутаты Уфы единогласно отстранили мэра города Ратмира Мавлиева от должности, осудив его за коррупцию.

11 августа стало известно, что Верховный суд Башкирии принял решение удовлетворить исковые требования Ратмира Мавлиева к администрации Уфы и городскому совету. Его восстановили в должности мэра. Ранее Ратмиру Мавлиеву было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и получении взятки.