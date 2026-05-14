Мэр Уфы Мавлиев лежит в одиночной палате, потому что он под домашним арестом

За госпитализированным мэром Уфы следят по электронному браслету

Москва14 мая Вести.Адвокат Марат Самойлов сообщил РИА Новости, что госпитализированный на днях мэр Уфы Ратмир Мавлиев лежит в больнице в одиночной палате, поскольку он – под домашним арестом.

В конце апреля чиновник был помещен под стражу по обвинению во взяточничестве и превышении должностных полномочий, но затем Верховный суд Башкирии отпустил его под домашний арест.

Несколько дней назад из-за болей в сердце Мавлиев был госпитализирован. Правоохранители следят за Мавлиевым по датчику на электронном браслете.

Он лежит в палате один, других больных там нет, потому что он под домашним арестом объяснил адвокат

Ранее сообщалось, что не признающий свою вину Мавлиев обратился в Следственный комитет, Генпрокуратуру и ФСБ с просьбой проверить законность действий по его уголовному преследованию.

Накануне блогер и дизайнер Артемий Лебедев обратился к главе СК РФ Александру Бастрыкину с просьбой всесторонне разобраться в деле мэра Уфы, чтобы исключить все "перекосы и недосказанности".