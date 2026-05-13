Блогер Артемий Лебедев обратился к Бастрыкину из-за дела мэра Уфы Мавлиева

Москва13 мая Вести.Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своей программе "Самые честные новости" обратился к главе СК Александру Бастрыкину с призывом всесторонне разобраться в деле обвиненного в коррупции мэра Уфы Ратмира Мавлиева.

Ранее его перевели под домашний арест, а на днях чиновник попал в больницу из-за болей в сердце.

Лебедев рассказал, что знаком с нынешним градоначальником Уфы еще с тех лет, когда Мавлиев был мэром Нефтекамска.

Блогер утверждает, что он лично видел, как развивалась Уфа при его руководстве, и утверждает, что город стал выглядеть лучше.

Как там развивалось благоустройство, как появлялись новые парки и общественные пространства, и город стал действительно более ухоженным и комфортным говорит Лебедев в очередном выпуске программы в соцсети "ВКонтакте"

Блогер призывает главу Следкома всесторонне разобраться в этом деле: провести полноценную проверку и действий мэра, и всех заявителей, и участников процесса, чтобы исключить все "перекосы и недосказанности".