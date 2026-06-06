В России предложили ввести кодекс школьника для оценки поведения В Общественной палате предложили разработать кодекс российского школьника

Москва6 июн Вести.В российских школах может появиться кодекс поведения для учащихся, на основе которого будет оцениваться их поведение.

Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты России (ОП РФ) Владислав Гриб в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Я против оценок за поведение, потому что это очень субъективно. Я бы предложил ввести кодекс российского школьника, где должны быть прописаны все нормы этикета, и каждый школьник с ними ознакомлен. То есть школьники должны знать, за что и как их оценивают и какие нормы они нарушили поделился мнением общественник

Он добавил, что такой документ должен быть доступен каждому школьнику и его родителям.

Это будет определенная шкала. Вот нарушил конкретную норму — оценка снижена пояснил Гриб

Замсекретаря ОП РФ добавил, что предложение о разработке кодекса будет обсуждаться на заседании общественного совета при Министерстве просвещения.

Ранее профильное ведомство решило, что первоклассникам не будут выставлять оценки за поведение.