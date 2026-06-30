Москва30 июнВести.Курская область по итогам первого квартала вошла в тройку лидеров по росту инвестиционной привлекательности. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, в области сохраняется положительная динамика инвестиционной активности.
Идет рост инвестиционной привлекательности региона. Вот по итогам первого квартала мы вошли в тройку лидеровподчеркнул глава региона
Российский лидер при этом отметил, что в Курской области постепенно увеличивается промышленное производство. Он также согласился с тем, что инвестиционная активность в регионе планомерно растет.