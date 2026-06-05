Москва5 июн Вести.Курская область подписала 14 соглашений с инвесторами на 67 миллиардов рублей, что являлось одной из главных целей делегации. Об этом глава региона Александр Хинштейн сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, власти региона предлагают инвесторам прозрачный климат, минимум бюрократии, а также различные меры поддержки.

Одна из целей работы нашей делегации здесь – это как раз подписание соглашения с инвесторами. Вот за вчерашний день и до сегодняшнего вечера 14 соглашений подписаны регионом на создание новых производств, размещение новых предприятий, общая сумма инвестиций, которая придет к нам, составит более 67 миллиардов рублей… В целом, что мы предлагаем для инвесторов? Во-первых, прозрачный климат. Когда я общаюсь с представителями бизнеса, с большим удовольствием слышу от них, что им работать в регионе достаточно комфортно, потому что минимум бюрократических процедур, потому что они видят заинтересованность власти в своем приходе сюда, потому что их никто, извините за выражение, не обезличивает… Далее мы предоставляем для наших инвесторов различные меры поддержки, льготы рассказал Хинштейн

Губернатор добавил, что на территории Курской области действует свободная экономическая зона, и власти активно работают над ее расширением. Это означает, что инвесторы, запускающие новые производства, получают серьезные меры преференциальной поддержки, освобождаются от уплаты целого ряда налогов, социальных взносов.

Мы активно участвуем в реализации новых инструментов, это и списание двух третий задолженности по ранее привлеченным бюджетным кредитам, это привлечение казначейских инфраструктурных кредитов по низкой ставке. Есть много других мер, в том числе субсидии, которыми возвращаем понесенные инвесторами затраты пояснил он

Хинштейн напомнил, в прошлом году был принят закон о масштабных инвестиционных проектах, который позволяет предоставлять земельные участки без торгов при условии строительства жилья с последующей реализацией не менее 20% объема по цене, установленной Минстроем России.