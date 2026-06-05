Москва5 июн Вести.В Курской области продолжается восстановление освобожденных территорий. Ведутся работы на 14 социальных объектах. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил в интервью ИС "Вести" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что восстановление начинается с разминирования территорий. К настоящему времени от взрывоопасных предметов очищены 92 населенных пункта.

Первый и самый главный этап, без которого нам не двинуться дальше, это разминирование территории. С прошлого года по поручению президента России в регионе развернута группировка по разминированию. На данный момент 92 населенных пункта очищены от взрывоопасных предметов сообщил он

Однако операция пока далека от завершения.

Работа эта продолжается, но по понятным причинам завершить ее полностью пока не представляется возможным, поскольку 30-километровая зона от ЛБС - линии боевого соприкосновения, крайне опасна для нахождения там, в том числе и саперов, и пиротехников. Рисковать человеческими судьбами мы права не имеем заявил он

Также губернатор отметил, что в прошлом году в регионе начали работу по восстановлению первых 14 социальных объектов.

В 2025 году начата работа по восстановлению первых 14 социальных объектов. Опять же, по понятным причинам я не буду перечислять сейчас, о каких объектах идет речь, в каком районе они находятся, для того, чтобы не давать наводку врагу. Но, повторяю, речь идет именно о социальных объектах в рамках программы восстановления приграничья, принятой в прошлом году правительством России по поручению президента. Средства на восстановление выделяются из федерального бюджета добавил он

Ранее сообщалось, что в Курской области период с 09.00 3 июня до 09.00 4 июня сбито 139 беспилотников ВСУ различного типа. По словам Хинштейна, враг применил артиллерию по отселенным районам 190 раз.