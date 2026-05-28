Москва28 мая Вести.В реестр жителей Курской области, пропавших после вторжения в регион ВСУ в августе 2024 года, были включены 2 173 человека, 1 841 из них найден, 332 остаются пропавшими без вести, сообщил губернатор Александр Хинштейн, выступая перед депутатами областной Думы с отчетом о деятельности правительства Курской области в 2025 году.

В реестр в общей сложности было включено 2 173 человека, из них 1 841 найден и абсолютное большинство, слава богу, живы – 1 395 человек... Остаются у нас 332 человека

Хинштейн сообщил также, что благодаря стараниям Татьяны Москальковой, до недавнего времени занимавшей пост уполномоченного по правам человека в РФ, в прошлом году совместными усилиями удалось вернуть домой с территории Украины 120 человек.

Кроме того, губернатор проинформировал, что за 2025 год было разминировано 92 населенных пункта Курской области, уничтожено более 3 миллионов взрывоопасных предметов.

Для этого, по его словам, была развернута беспрецедентно масштабная группировка – на пике ее численность достигала более 2500 человек. В ее состав входили военнослужащие инженерных войск ВС РФ, сотрудники подразделений Росгвардии, МЧС России, а также бойцы инженерного формирования народной армии КНДР.